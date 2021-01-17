Полицейский ударил лопатой по голове бомжа, изрезавшего петербурженку в парадной

На Васильевском острове в Петербурге полицейские ударил лопатой мужчину, увидев истекающую кровью пенсионерку.

Инцидент случился в жилом доме на 4-й линии. Один из жильцов и по совместительству полицейский вместе со своим отцом сидел дома, как вдруг услышал крики о помощи в парадной. Выйдя из квартиры, они увидели пенсионерку с ножевым ранением, а рядом с ней — неизвестного мужчину.

Как сообщил 78.ru, чтобы предполагаемый злоумышленник не сбежал, полицейский ударил его по голове лопатой.

Прибывшие правоохранители установили, что на лестничной клетке оказался 50-летний бомж. Его задержали, а пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали множественные резаные раны, закрытую черепно-мозговую травму, смещение головного мозга и травму грудной клетки.

Выясняются подробности происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «случайный» удар ножом обернулся для петербурженки уголовным делом.