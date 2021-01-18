Генконсульство Финляндии в Петербурге больше не будет заниматься оформлением ВНЖ

Генконсульство Финляндии в Петербурге больше не будет заниматься оформлением ВНЖ
Подача заявлений на оформление ВНЖ переносится в Визовый центр Финляндии. Фото: pixabay

Подача заявлений на оформление вида на жительство (ВНЖ) в Финляндии переносится в Визовый центр Финляндии.

Об этом сообщает Генеральное консульство Финляндии в Петербурге, которое в настоящее время занимается оформлением ВНЖ.

С 1 февраля 2021 года виды на жительство будет оформлять Визовый центр. Именно туда будут направлять заявителей, проживающих на территории консульского округа Финляндии и Петербурга, а также другие иностранцы.

Заявления на получение визы по-прежнему принимают лишь у некоторых категорий граждан. Граница с Финляндией остается закрытой как минимум до 9 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на границе России с Финляндией начнут тестировать на Covid-19. Также граждане, прибывающие в Финляндию через пограничные пункты Иматра и Нуйямаа, будут заполнять анкеты о состоянии здоровья.

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