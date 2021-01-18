В ЦПКиО открылся бесплатный каток на Большой площади

В ЦПКиО открылся бесплатный каток на Большой площади
Каток будет работать с 10 утра и до 22 вечера каждый день. Фото: vk.com/cpkio

На Большой площади в ЦПКиО имени Кирова открылся большой каток с естественным льдом. Об этом сообщается на официальной странице парка «ВКонтакте».

Каток будет работать с 10 утра и до 22 вечера без выходных. Вход будет бесплатным. Стоимость проката коньков на весь день составляет 300 рублей. Для начинающих есть тренажёры и защитные комплекты. Тренажёр можно взять в прокат за 150 рублей, а защиту — за 100.

На катке доступны гардероб и пункт заточки коньков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Старый Новый год работники парка приступили к заливке площадки для катания на коньках. Традиционный каток появится на Большой площади. Петербуржцам обещают, что каток откроется уже на следующей неделе.

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