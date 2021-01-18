На карантине по коронавирусу и ОРВИ в Петербурге находятся 24 класса в семи школах

На карантине по коронавирусу и ОРВИ в Петербурге находятся 24 класса в семи школах
Всего 0,1% петербургских школьных классов находится на карантине. Фото: Pixabay

По данным Комитета по образованию Северной столицы на 18 января, по причине болезни занятия в школах не посещают 980 учеников, что составляет 0,2% от общего числа учащихся.

Кроме того, на карантине по коронавирусной инфекции и ОРВИ находятся 24 класса в семи петербургских школах — это 0,1% от количества всех классов города. Также на больничном остаются 740 школьных учителей, то есть, 2% от общего числа педагогов в Петербурге.

По-прежнему пользуется популярностью среди родителей петербургских школьников смешанный режим обучения, перейти на который можно по заявлению взрослого. Сейчас таким образом из дома занимаются 8,5 тысяч детей. При этом среди детских садов обстановка гораздо благоприятнее: на карантине находится и вовсе только одна группа в одном учреждении.

Чиновники, однако, призывают не расслабляться. Как писала ранее gazeta.spb.ru, февраль, скорее всего, будет непростым месяцев для городских школ и учеников.

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