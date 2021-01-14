Смольный ожидает, что февраль будет непростым месяцем для школ Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина ожидает, что февраль будет непростым для школ города.

Она отметила, что именно в последнем месяце зимы школьники чаще всего болеют гриппом и ОРВИ. В итоге на карантин уходит больше классов. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, сейчас в каждой школе обращается внимание на то, чтобы дети не мерзли на улице — невзирая на требования по термометрии и разное время начала занятий.

Сейчас петербургские школы работают в очном режиме. На «удаленке» из-за точечных вспышек коронавирусной инфекции находятся 22 класса. На больничном дома сидят 977 детей и 762 педагога.

Ранее gazeta.spb.ru, в том, что в Смольном обсуждают перевод школ на дистанционное обучение, ранее признавался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он уточнял, что речь шла об «удаленке» для учеников средних и старших классов. Губернатор отмечал, что решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.