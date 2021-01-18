«Зенит» интересуется хавбеком сборной Румынии

Полузащитник сборной Румынии по футболу и ФКСБ Деннис Ман попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как пишет Gazeta Sporturilor,сейчас переговоры о трансфере 22-летнего футболиста с ФКСБ ведет турецкий «Фенербахче». Кроме стамбульского клуба и «Зенита» к игроку проявляют интерес «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед».

Ман в этом сезоне отметился 17 голами в 17 матчах за ФКСБ. За сборную Румынии он сыграл шесть матчей и записал на свой счет один гол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» стал самым популярным футбольным клубом в Instagram за 2020 год. Оказалось, за год у официального аккаунта сине-бело-голубых набралось 17,4 миллиона взаимодействий. Вторую строчку рейтинга занял столичный «Спартак», у которого насчитали 12,4 миллиона взаимодействий.