Познер заявил об ударе по «лучшей стране в мире»

Журналист Владимир Познер заявил о потере США образа «лучшей страны в мире» и «светоча демократии».

Он отметил, что последние события нанесли ущерб имиджу, который США старались культивировать на протяжении десятилетий, сообщает телеканал RTVI. По словам Познера, этот ущерб – надолго.

Журналист считает, что сейчас американскую демократию нельзя преподнести как образец.

Отметим, что у Владимира Познера есть гражданство РФ, США и Франции.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.