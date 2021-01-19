Стало известно, как определить коронавирус по глазам

Воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Anglia Ruskin University (ARU).

По их данным, может случиться так, что боль в глазах не будет ограничиваться одним солнечным светом. Светобоязнь может возникнуть от света экрана сотового телефона, компьютера и от огня в камине.

Как сообщили в British Medical Journal, дискомфорт в глазах при Covid-19 появляется даже у слепых. Ученые объяснили, что в сетчатке расположены клетки, чувствительные к свету. Они реагируют на свет, в результате чего у человека возникает чувство жжения или покалывания.

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