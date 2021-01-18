Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250%

Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон. Фото: pixabay.com

Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон. Фото: pixabay.com

Для поддержания иммунитета необходимо ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, недостаток сна повышает вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, в том числе коронавирус, более чем на 250%.

Калинкин отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сон должен длиться не меньше 7 часов. Также для улучшения качества сна специалист советует ложиться в одно и то же время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний.