Банки в России одобрили минимальное число кредитов в 2020 году

Российские банки в минувшем году значительно сократили одобрение кредитов для граждан, обновив трехлетний минимум. Число одобренных кредитов снизилось на 3 п. п. в сравнении с 2019 годом и составило 33,9%.

Как сообщает РБК, чаще всего в 2020 году банки отклоняли заявки на автокредиты. По сравнению с 2019 количество отклоненных заявок выросло с 56,5% до 62%. Также снизилось число одобренных необеспеченных кредитов и кредитных карт — до 31,2%.

Самое большое количество одобренных заявок пришлось на ипотечных заемщиков — 71,3%, что стало рекордно высоким показателем за последние четыре года. Эксперты связывают это со снижением ипотечных ставок благодаря программе льготной ипотеки.

Уровень одобрения кредитов снизился из-за пандемии в начале года, но ближе к его концу банки смягчили политику: к ноябрю показатель одобрения вырос до 32,7%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году в России выдали рекордные 4,3 трлн рублей по ипотечным кредитам.