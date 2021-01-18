В 2020 году в России выдали рекордные 4,3 трлн рублей по ипотечным кредитам

В 2020 году в России выдали рекордные 4,3 трлн рублей по ипотечным кредитам
В 2020 году в России случился настоящий "ипотечный бум". Фото: pixabay

В 2020 году россиянам выдали 1,7 миллиона ипотечных кредита на общую сумму 4,3 триллиона рублей. Это рекордный показатель для отечественного рынка ипотеки за всю историю его существования.

Таким образом, по итогам 2020 года было одобрено на 35% ипотек, а объем выданных кредитов возрос на 50% за год. Аналитики считают, что главным фактором небывалой популярности жилищного кредитования является снижение рыночных ставок по данному типу кредита. Также важную роль сыграли льготные программы, к примеру, ипотека под 6,5% на квартиры в новостройка, информирует институт развития «Дом.рф».

Благодаря снижению ставок и возросшему спросу на жилье, застройщики во второй половине 2020 года смогли увеличить объем предложений. Новых проектов многоквартирного строительства во втором полугодии прошлого года стало на 39% больше, нежели в этот же период 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, куда наиболее выгодно вложить сбережения в начале 2021 года.

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