Стало известно, куда выгодно вкладывать деньги в начале 2021 года

Стало известно, куда выгодно вкладывать деньги в начале 2021 года
Настрой на вклады позитивный, несмотря на коронавирус. Фото: pixabay

Россиянам рассказали, как выгоднее всего реализовывать свои средства на фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко, хороший вклад поможет обогнать инфляцию и заработать. Поэтому, по словам эксперта, стоит рассмотреть вариант с вкладом на ИИС. Данный счет позволит обогнать депозиты более чем в два раза. Пользователь сможет получить 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов, а также прибыль по выбранному активу.

Кроме этого, стоит обратить внимание на акции. Доходность от данной опции в России выше, чем в других странах мира. Вкладывать для выгоды можно, как в российские, так и в американские компании.

Однако, по словам Анны Харченко, не нужно забывать о том, что рынок может быть нестабильным из-за коронавируса. На данный фактор необходимо обращать особое внимание.

«Рынки, возможно, еще «поштормит», но в целом взгляд – позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики», – пояснила специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средства россиян на счетах Сбербанка рекордно выросли за 2020 год.

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