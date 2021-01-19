«Ростелеком» продал еще одно здание в центре Петербурга под апартаменты

Здание на Некрасова продали под апартаменты. Фото: google.maps

Здание на Некрасова продали под апартаменты. Фото: google.maps

Компания «Отели Северной Пальмиры» выкупила у «Ростелекома» историческое здание в центре Петербурга. Ранее компания приобрела у «Ростелекома» соседнее здание на улице Чехова.

Речь идет о здании на улице Некрасова, дом 3-5 в Центральном районе города. Площадь здания составляет 7,5 тысяч квадратных метров. Прежним владельцем здания была АТС «Телеком-5» (ПАО «Ростелеком»), сообщает «Коммерсант».

Покупатель собирается превратить здание под многофункциональный комплекс, в состав которого, возможно, войдут офисы с коворкингом, апартаменты, частные склады. Компания пока не определилась с окончательной концепцией проекта.

Сделку по продаже здания, расположенного в историческом районе рядом с метро «Чернышевская», сопровождала компания Rusland SP.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в собственность компании «Отели Северной Пальмиры» перешло соседнее здание на улице Чехова, ранее принадлежащее «Ростелекому». Первый этаж будущих апартаментов отдадут под коммерческую инфраструктуру.