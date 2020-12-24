Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты

Здание &#171;Ростелекома&#187; в центре Петербурга продали под апартаменты
Здание будущих апартаментов на улице Чехова. Фото: googlemaps

Историческое здание «Ростелекома», расположенное на улице Чехова в центре Петербурга, перешло в собственность компании «Отели Северной Пальмиры». Помещения планируют переделать под апартаменты.

Как сообщает «Коммерсантъ», сделку по продаже пятиэтажного здания сопровождала компания Rusland SP.

Историческое здание общей площадью 4344 квадратных метров находится на улице Чехова, 18, рядом со станцией «Чернышевская». Компания «Отели Северной Пальмиры» планирует обустроить в здании комплекс апартаментов бизнес-класса.

Первый этаж будущих апартаментов отдадут под коммерческую инфраструктуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание бывших железнодорожных касс на Канале Грибоедова продали за 1,1 млрд рублей.

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