Новый эпицентр заражения COVID-19 выявили в Китае

Китайские власти сообщили, что в стране выявлена новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, всплеск заболеваемости зафиксировали на северо-западе государства, в провинции Цзилинь, передает «Интерфакс».

За минувшие сутки в статистику Китая по коронавирусу попали 118 новых случаев заражения, из них 43 — в Цзилине. Неделей ранее в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения. Еще 35 заболевших ковидом обнаружено в провинции Хубэй, которая сильнее остальных пострадала во время первой волны пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили менее 22 тысяч человек. Также за прошедшие 24 часа в России скончались 586 человек, сдавших положительный тест на COVID-19.