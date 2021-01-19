Школа в Петергофе получила предупреждение после 43 случаев коронавируса

Петродворцовый районный суд рассмотрел дело о вспышке заболеваемости коронавирусом в школе №416 в Петергофе.

Как сообщила Объединенная пресс-служба городских судов, в сентябре-октябре 2020 года в школе на Эрлеровском бульваре зарегистрировали 43 случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших были девять сотрудников образовательного учреждения.

В школе провели санитарно-эпидемиологическое расследование, которое показало, что руководство учреждения не приостановило учебный процесс при отсутствии 20% учеников по болезни. Всего на карантине находились семь классов.

Кроме того, в школе были проблемы с дезинфекцией помещений и посуды.

Защита указала на то, что школа является бюджетным учреждением, а все рекомендации медиков и Роспотребнадзора осуществлялись своевременно.

Суд учел эту информацию и назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на карантине по коронавирусу и ОРВИ в Петербурге находятся 24 класса в семи школах.