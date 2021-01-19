Взрывотехники обезвредили минометную мину, найденную у Лиговского путепровода

В Красносельском районе Петербурга взрывотехники обезвредили еще один боеприпас времен войны, найденный на стройке.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ Росгвардии, днем 18 января правоохранители получили информацию об обнаружении металлического предмета, похожего на боеприпас. Его нашли рабочие во время строительных работ на Таллинском шоссе, рядом с Лиговским путепроводом.

Прибывшая на место ЧП группа разминирования осмотрела находку и установила, что это ржавая 120-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны. Ее уничтожили на полигоне в Ленобласти

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в тот же день на Таллинском шоссе рабочие наткнулись на семь 105-миллиметровых артиллерийских снарядов немецкого производства.