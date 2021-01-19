Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Филипп Киркоров певец пока не комментировал это решение. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров певец пока не комментировал это решение. Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров не сможет теперь въехать на территорию Литвы ближайшие пять лет. Об этом сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте в Facebook.

Миграционная служба внесла артиста в список нежелательных лиц по запросу МИД Литвы. Запрет на въезд певца в Литву вступает в силу 19 января.

Все дело в его позиции по присоединению Крым. По словам министра, за последние несколько лет Киркоров неоднократно посещал российский полуостров. И добавила, что руководство республики изначально не сомневалось во включении артиста в соответствующий список.

Сам певец пока не комментировал это решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров устроил грандиозную вечеринку во время пандемии. Он отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории.