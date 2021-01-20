«Детройт» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Основного времени не хватило, чтобы выявить победителя – матч перешел в овертайм.

Матч прошел в Детройте на стадионе «Литл Сесарс» при пустых трибунах и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе «Детройт» шайбы забросили Энтони Манта, Бобби Райан и Тайлер Бертуцци. У «Коламбуса» заброшенными шайбами отличались Бун Дженнер и Лиэм Фуди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.