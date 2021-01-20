Беглов озвучил три кандидатуры на посты вице-губернаторов Петербурга на заседании ЗакСа

Беглов озвучил три кандидатуры на посты вице-губернаторов Петербурга на заседании ЗакСа
Идею предложил губернатор Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил кандидатуры для назначения на должности новых вице-губернаторов. Об этом парламентарий города сообщил на очередном заседании Законодательного собрания Северной столицы в среду, 20 января.

Александр Беглов предложил три кандидатуры. Так, политик выдвинул политика Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора, который будет заниматься вопросами энергетики и тарифного регулирования. Также была озвучена кандидатура Бориса Пиотровского, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.

Кроме этого, Беглов озвучил кандидатуру Станислава Казарина. Планируется, что специалист будет отвечать за вопросы информатизации и связи.

Отметим, что градоначальник города выделил каждого специалиста и назвал их достойными на данные должности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов заявил о цифровой трансформации здравоохранения в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Беглов вице-губернаторы заседание ЗакСа новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт
Сергей Дрегваль назначен на должность вице-губернатора Петербурга
Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом за сутки
Дрегваль: Аварийность петербургских теплосетей снижается
Беглов озвучил три кандидатуры на посты вице-губернаторов Петербурга на ...
Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на Дачном
В Пулково задержан мужчина за кражу денег в центре Петербурга
В Петербурге тест на коронавирус сдали 26700 человек