Беглов озвучил три кандидатуры на посты вице-губернаторов Петербурга на заседании ЗакСа

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил кандидатуры для назначения на должности новых вице-губернаторов. Об этом парламентарий города сообщил на очередном заседании Законодательного собрания Северной столицы в среду, 20 января.

Александр Беглов предложил три кандидатуры. Так, политик выдвинул политика Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора, который будет заниматься вопросами энергетики и тарифного регулирования. Также была озвучена кандидатура Бориса Пиотровского, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.

Кроме этого, Беглов озвучил кандидатуру Станислава Казарина. Планируется, что специалист будет отвечать за вопросы информатизации и связи.

Отметим, что градоначальник города выделил каждого специалиста и назвал их достойными на данные должности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов заявил о цифровой трансформации здравоохранения в Петербурге.