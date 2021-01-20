В Вистино на стройке прораб устроил стрельбу

В Кингисеппском районе Ленобласти на стройке прораб во время ссоры с монтажником. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 19 января, в 14:08 в полицию обратился уроженец Дагестана, 1988 года рождения, монтажник строительной компании. Он сообщил, что в деревне Вистино, на территории стройки на Кронштадтской улице, дом №12, после ссоры началась стрельба. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, 50-летний старший производитель работ, житель Луги, стал угрожать монтажнику пистолетом, после чего несколько раз выстрелил в воздух, после чего скрылся на личном автомобиле.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». У него изъяли пистолет ИЖ-79-9Т калибра 9 мм и магазин с семью патронами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.