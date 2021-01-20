Водитель «Ауди» разбился в смертельной аварии на Индустриальном проспекте

Утром 20 января в Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием иномарки «Ауди», которую буквально «намотало» на световую опору.

Об этом в среду сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось около 11 утра на Индустриальном проспекте в сторону Шафировского проспекта, неподалеку от строительного магазина «Петрович».

Судя по кадрам с места ЧП, мощнейший удар пришелся как раз на водительскую сторону, так что шансов выжить у автомобилиста почти не было. При этом сам автомобиль обмотало вокруг столба.

Иномарка была единственным участником аварии. На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС. Со слов очевидцев, водитель моментально погиб.

«Какая ж там скорость должна была быть, что бы так намотало?! И как так? Там дорога широченная, как взлетная полоса», — недоумевают пользователи в комментариях.

Свидетель аварии рассказал, что сразу после случившегося подбежал к «Ауди» и проверил пульс водителя. По его словам, на тот момент он еще прощупывался.

«Из ушей шла кровь, рука сломана и тело было передавлено ремнем. На заднем сидение было детское кресло. Слава случаю, что ехал один, а так и дитя мог с собой забрать на тот свет», — написал петербуржец.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на Дачном.