Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на Дачном

Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на Дачном
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Под колесами машины на Дачном проспекте погибла пенсионерка.

Дорожный инцидент произошел утром 19 января. По предварительной информации, автомобиль Volvo сбил 78-летнню пенсионерку у дома 12 по Дачному проспекту. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. За рулем Volvo находился 62-летний житель Новгородской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием машины такси службы Uber и каршерингового автомобиля. Передние части транспортных средств превратились в груду металла.

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авария дтп кировский район


 

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