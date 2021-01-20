Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на Дачном

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Под колесами машины на Дачном проспекте погибла пенсионерка.

Дорожный инцидент произошел утром 19 января. По предварительной информации, автомобиль Volvo сбил 78-летнню пенсионерку у дома 12 по Дачному проспекту. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. За рулем Volvo находился 62-летний житель Новгородской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием машины такси службы Uber и каршерингового автомобиля. Передние части транспортных средств превратились в груду металла.