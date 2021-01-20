Цена на «молодое» вторичное жилье в Петербурге взлетела на 28%

Построенные в течение последних 10 лет квартиры в Петербурге подорожали на 28%. Фото: pixabay

Построенные в течение последних 10 лет квартиры в Петербурге подорожали на 28%. Фото: pixabay

По итогам минувшего года стоимость квартир на вторичном рынке в Северной столице увеличилась в пределах 28% в зависимости от типа жилой недвижимости.

Больше всего подорожали квартиры в домах моложе 10 лет — за год цены подскочили на 28%. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в домах-хрущевках и брежневках выросли в цене на 10-22% в зависимости от территориального расположения, сообщают аналитики агентства «Петербургская недвижимость».

Чаще всего в 2020 году покупали квартиры во Всеволожском районе (Мурино и Кудрово) — 22,8% покупателей приобрели квартиры именно здесь. Также много жилья приобрели в Приморском (11,1%), Невском(8,3%) и Красносельском (8,2%) районах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за год ввели более 2 млн квадратных метров жилья.