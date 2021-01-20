В Петербурге при расчете льгот будут учитывать трудовой стаж в Ленобласти

В Петербурге при расчете льгот будут учитывать трудовой стаж в Ленобласти
Социальные выплаты. Фото: pixabay

В Северной столицы депутаты Законодательного собрания приняли законопроект о включении в трудовой стаж жителей Петербурга время работы в Ленинградской области.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Соответствующее изменение было принято на очередном заседании депутатов ЗакСа Петербурга. Отмечается, что подобный законопроект уже был принят в Ленобласти. В регионе новые правила начали действовать с 4 января.

За данный законопроект проголосовали 42 политика. Все парламентарии выступили «за». Никто не высказался против, и никто не воздержался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у Петербурга и Ленобласти появился единый оператор для обращения с мусором. Директором акционерного общества будет Екатерина Горшкова. Напомним, что до этого специалист возглавляла «Петроэлектросбыт».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Депутаты ЗакСа новости СПб социальные льготы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КИС не видит необходимости менять принцип работы портала «Наш ...
СМИ сообщили о взрыве в здании в центре Мадрида
В Петербурге появится мемориальный комплекс арктическим конвоям времен войны
В Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады
Стало известно, сколько мостов Петербурга отремонтировали за год
Петербургский суд запретил в России аниме «Тетрадь смерти»
На Рубинштейна закрыли кальянную из-за жалоб соседей
В Роспотребнадзоре объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID в Петербурге