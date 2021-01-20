В Петербурге при расчете льгот будут учитывать трудовой стаж в Ленобласти

В Северной столицы депутаты Законодательного собрания приняли законопроект о включении в трудовой стаж жителей Петербурга время работы в Ленинградской области.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Соответствующее изменение было принято на очередном заседании депутатов ЗакСа Петербурга. Отмечается, что подобный законопроект уже был принят в Ленобласти. В регионе новые правила начали действовать с 4 января.

За данный законопроект проголосовали 42 политика. Все парламентарии выступили «за». Никто не высказался против, и никто не воздержался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у Петербурга и Ленобласти появился единый оператор для обращения с мусором. Директором акционерного общества будет Екатерина Горшкова. Напомним, что до этого специалист возглавляла «Петроэлектросбыт».