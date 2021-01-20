У Петербурга и Ленобласти появился единый оператор для обращения с мусором

Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга зарегистрировали АО «Невский экологический оператор», который реализует совместную концепцию обращения с отходами.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, в состав оператора также вошли ПАО Интер РАО и Банк ВТБ. Именно эти компании обеспечат финансовую составляющую проекта.

Директором акционерного общества будет Екатерина Горшкова. Напомним, что до этого специалист возглавляла «Петроэлектросбыт».

На данный момент известны основные задачи оператора. Это синхронизация схем по обращению с мусором, разработка совместных инвестиционных программ по сортировке и переработке отходов, а также актуализация ранее заключенных соглашений.

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