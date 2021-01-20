Депутат ЗакСа предложил скорректировать цены на образование на дистанционке

Депутат ЗакСа предложил скорректировать цены на образование на дистанционке
Дистанционное образование. Фото: pixabay.com

На очередном заседании Законодательного собрания в Петербурге был поднят вопрос о дистанционном образовании. Депутат Юлия Ходунова предложила рассмотреть корректировку цен на образование в вузах.

Об этом стало известно в среду, 20 января. По словам парламентария, студенты жалуются на то, что образование изменилось и ушло в онлайн. Однако цены на получение знаний остались на прежнем уровне. Политик предложила пересмотреть данный вопрос.

Кроме этого, Юлия Ходунова призвала учитывать в политике человеческий фактор.

«Поэтому система работает против наших жителей, наших горожан», – добавила депутат ЗакСа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт. Запустить в городе беспилотный транспорт можно будет при условии, что город будет охвачен системой 5G. Однако на данный момент точные сроки подобных изменений неизвестны.

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Депутат ЗакСа предложил скорректировать цены на образование на дистанционке