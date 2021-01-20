Стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт

Стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт
Общественный транспорт. Фото: gov.spb.ru

Депутаты Законодательного собрания обсудили развитие новых технологий в городе. Большое внимание было уделено системе 5G, которая является основной для многих аспектов. Так стало известно, когда в городе сможет появиться беспилотный общественный транспорт.

Об этом стало известно в среду, 20 января, на очередном заседании депутатов ЗакСа. О развитии технологий рассказал кандидат на пост вице-губернатора города Станислав Казарин.

По словам чиновника, запустить в городе беспилотный транспорт можно будет при условии, что город будет охвачен системой 5G. Однако на данный момент точные сроки подобных изменений неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов озвучил три кандидатуры на посты вице-губернаторов Петербурга на заседании ЗакСа.

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