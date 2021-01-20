Tele2 дарит петербуржцам и москвичам скидку на киносеансы «КАРО»

Tele2 дарит привилегии своим абонентам при посещении кинотеатров «КАРО» в Москве и Санкт-Петербурге. До конца февраля 2021 года клиенты Tele2 смогут посмотреть фильмы из репертуара сети со скидкой 25%. При этом акция актуальна для компании до пяти человек при оформлении билетов в одном заказе.

Tele2 продолжает менять правила и предлагает абонентам провести ближайшие два месяца за просмотром главных киноновинок этой зимы на особых условиях. До 28 февраля 2021 года жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться уникальным предложением оператора и применить скидку 25% на покупку билетов в сети кинотеатров «КАРО».

Отправиться на просмотр фильма после работы, устроить свидание в кино или пригласить друзей на премьеру – таким приятным может стать любой зимний день для абонентов оператора. Tele2 и «КАРО» расширяют партнерское предложение. Теперь москвичи и петербуржцы смогут приобрести билеты в кино не только для себя, но и для компании друзей – действие скидки распространяется на билеты в количестве до пяти штук в одном заказе.

Сотрудничество с сетью продолжает бизнес-стратегию оператора lifestyle enabler: в ее рамках Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и делает им действительно нужные подарки. Кинотеатры нового поколения «КАРО» высоко ценятся клиентами за инновационные решения, развитую инфраструктуру и высокий уровень безопасности. При этом категория «Кино» в программе лояльности «Больше» от Tele2 на протяжении нескольких лет лидирует в предпочтениях пользователей. Так, схожие принципы обоих брендов помогают сделать партнерство максимально эффективным.

Чтобы принять участие в акции Tele2 и «КАРО», необходимо зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» и перейти в раздел программы лояльности «Больше». Выбрав предложение «Скидка 25% на кино» и активировав его, абонент получит SMS с промокодом. Код можно использовать при покупку билетов на сайте или в специальных билетных терминалах. Скидка действует в течение недели после активации. Каждый абонент может получить четыре промокода в месяц. Более подробные условия акции доступны по ссылке.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Наша цель обеспечивать абонентов качественной и надежной связью, а также предлагать удобные сервисы, делая жизнь комфортнее и интереснее. Мы активно развиваем наши партнерские проекты для клиентов. Год назад была запушена акция совместно с «КАРО», которая нашла отклик у петербуржцев. Поэтому мы продлеваем ее в регионе, сделав еще выгоднее. Пусть походы в кино станут приятной традицией в холодные зимние вечера».

Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО»:

«Востребованность партнерского предложения у абонентов Tele2 еще раз доказывает, что зрители доверяют нам свое время и остаются уверены в высоком качестве технологий кинопоказа, разнообразном репертуаре и уникальных предложениях кинобара. Мы ценим это доверие и продолжаем работать над тем, чтобы поход в кино для наших гостей был по-настоящему современным и комфортным».