Организатора свалки на Пискаревском проспекте привлекли к ответственности

Свалка на Пискаревском проспекте. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Свалка на Пискаревском проспекте. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Комитет по природопользованию Петербурга привлек к административной ответственности организатора незаконной свалки на Пискаревском проспекте. Нарушителю назначили максимальный штраф.

Как сообщает пресс-служба комитета, расследование показало, что за два месяца на территорию свалки в Красногвардейском районе заехали 2 тысячи большегрузов в отходами. Туда свозили отходы древесины, металлолом, остатки теплоизоляционных и полимерных материалов и прочий строительный мусор.

Незаконная свалка привела к изменению рельефа и уплотнению земельных участков, ухудшению их состояния, осыпанию отходов в канал, связанный с водным объектом.

«Воздействие несанкционированной свалки на прилегающие земли и биоту является длительным процессом и проявляется даже через десятки лет», — подчеркнули в ведомстве.

Ущерб окружающей среде оценили на 1 млн 708 тыс. рублей, что позволило полиции принять решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный.