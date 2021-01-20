Подруга Началовой рассказала правду о тайном ребенке певицы

Она заверила, что никакого малыша нет и призвала не говорить об артистке гадости.

Подруга и продюсер певицы Юлии Началовой Олеся Сазыкина прокомментировала новости о тайном ребенке певицы. Об этом пишет РЕН ТВ.

Она отметила, что слухи о рождении малыша не имеют ничего общего с реальностью. Сазыкина заверила, что в данной ситуации невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Подруга Началовой добавила, что не понимает, откуда берутся подобные слухи и напомнила, что о покойных стоит говорить либо ничего, либо хорошее. Она попросила не говорить гадости о певице. Сазыкина подчеркнула, что подобные инфоповоды оскорбляют родителей Началовой. Новости о ребенке также опровергла директор артистки Оксана Мостовлюк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подруга Началовой устроила фотосессию у могилы певицы. Женщина пришла к памятнику с цветами и решила сделать снимок на память.