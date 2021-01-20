Пятеро силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне

Кадыров рассказал, что силовики ликвидировали оставшихся шестерых боевиков, объявленных в розыск за террористическую деятельность. Фото: сайт Кремля

Кадыров рассказал, что силовики ликвидировали оставшихся шестерых боевиков, объявленных в розыск за террористическую деятельность. Фото: сайт Кремля

Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения в ходе спецоперации по ликвидации банды Аслана Бютукаева в Чечне.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра печати и информации республики Ахмеда Дудаева, во время проведения спецоперации были ранены пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что силовики ликвидировали оставшихся шестерых боевиков, объявленных в розыск за террористическую деятельность на территории республики. Он утверждает, что в регионе устранили все бандитское подполье. Кадыров подчеркнул, что в подготовке операции участвовали и он сам, и российский президент Владимир Путин.

Всех участников спецоперации представят к государственным наградам.

Аслан Бютукаев, по известной информации, возглавлял бандитское подполье в России после устранения Доку Умарова. Он участвовал в организации терактов в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и лично готовил смертников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кадыров сравнил себя с Трампом из-за блокировки аккаунта в соцсетях.