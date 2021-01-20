Для петербургского метрополитена закупят 320 новых вагонов

Власти сделают подарок городу и его жителям в виде новых вагонов. Фото: Baltphoto

Власти сделают подарок городу и его жителям в виде новых вагонов. Фото: Baltphoto

Их планируют закупить к 320-летию города.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что власти планируют закупить 320 новых вагонов метро к 320-летию Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что благодаря оптимизации затрат удалось сэкономить около 10 миллиардов рублей. Благодаря этому удастся закупить не только новые вагоны метро, но также автобусы, троллейбусы и трамваи. В ближайшее время на рейсы выйдут 13 новых составов трамваев.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса транспортные компании сильно пострадали, поэтому власти стараются их поддерживать в непростое время. Убыток в некоторые месяцы составил до 80%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист метро, спасший упавшего на рельсы ребенка, дал родителям советы по безопасности. По словам машиниста, не стоит бежать с детьми и колясками, торопясь заскочить в вагон в последнюю секунду.