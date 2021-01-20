Для петербургского метрополитена закупят 320 новых вагонов

Для петербургского метрополитена закупят 320 новых вагонов
Власти сделают подарок городу и его жителям в виде новых вагонов. Фото: Baltphoto

Их планируют закупить к 320-летию города.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что власти планируют закупить 320 новых вагонов метро к 320-летию Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что благодаря оптимизации затрат удалось сэкономить около 10 миллиардов рублей. Благодаря этому удастся закупить не только новые вагоны метро, но также автобусы, троллейбусы и трамваи. В ближайшее время на рейсы выйдут 13 новых составов трамваев.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса транспортные компании сильно пострадали, поэтому власти стараются их поддерживать в непростое время. Убыток в некоторые месяцы составил до 80%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист метро, спасший упавшего на рельсы ребенка, дал родителям советы по безопасности. По словам машиниста, не стоит бежать с детьми и колясками, торопясь заскочить в вагон в последнюю секунду.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вагоны комитет по транспорту метро новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МО «Смольнинское» задержали 13 депутатов, которые мешали досугу детей
В Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса
В Минздраве рассказали, когда в России сформируется коллективный иммунитет ...
Британцы обсуждают видео с окунающимся в прорубь Путиным
В Пскове больной COVID-19 выжил после 90-процентного поражения легких
В Колпино каршеринг врезался в автобус
Заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм
Президент Чехии сделал прививку от коронавируса