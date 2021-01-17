Машинист метро, спасший упавшего на рельсы ребенка, дал родителям советы по безопасности

Машинист метро, спасший упавшего на рельсы ребенка, дал родителям советы по безопасности
Машинист призывает пассажиров метро не поддаваться спешке и суете, чтобы избежать несчастных случаев. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Машинист Алексей Раевский, который спас мальчика, упавшего на рельсы на станции «Бабушкинская» в московском метро, рассказал родителям, как уберечь себя и детей от несчастного случая в подземке.

По словам машиниста, не стоит бежать с детьми и колясками, торопясь заскочить в вагон в последнюю секунду. Также дети не должны находиться в метро без присмотра, чтобы не потеряться и не остаться в вагоне или, наоборот, на перроне, когда родитель, не заметив этого, уехал. Главный совет Алексея — не торопиться, ведь даже если двери вагона закроются, спустя минуту-другую придет следующий поезд, передает РИА Новости.

Напомним, что инцидент со счастливым концом произошел на станции «Бабушкинская» в понедельник, 11 января. Машинист заметил упавшего ребенка, успел затормозить, обесточить рельс и спасти мальчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 декабря в Петербурге 11-летний мальчик лишился ног, развлекаясь «зацепингом».

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