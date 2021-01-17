Машинист метро, спасший упавшего на рельсы ребенка, дал родителям советы по безопасности

Машинист Алексей Раевский, который спас мальчика, упавшего на рельсы на станции «Бабушкинская» в московском метро, рассказал родителям, как уберечь себя и детей от несчастного случая в подземке.

По словам машиниста, не стоит бежать с детьми и колясками, торопясь заскочить в вагон в последнюю секунду. Также дети не должны находиться в метро без присмотра, чтобы не потеряться и не остаться в вагоне или, наоборот, на перроне, когда родитель, не заметив этого, уехал. Главный совет Алексея — не торопиться, ведь даже если двери вагона закроются, спустя минуту-другую придет следующий поезд, передает РИА Новости.

Напомним, что инцидент со счастливым концом произошел на станции «Бабушкинская» в понедельник, 11 января. Машинист заметил упавшего ребенка, успел затормозить, обесточить рельс и спасти мальчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 декабря в Петербурге 11-летний мальчик лишился ног, развлекаясь «зацепингом».