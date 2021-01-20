Невролог назвал виды головной боли, при которых нужно вызывать скорую

Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов заявил, что привычная человеку головная боль в некоторых случаях может говорить о серьезном заболевании.

Как сообщает Пятый канал, некоторые виды головной боли могут сигнализировать о гипертоническом кризисе — резком скачке давления.

Чтобы не пропустить опасное заболевание, врач рекомендовал обращать внимание на самочувствие при появлении таких симптомов, как учащенное сердцебиение, потливость и покраснение в глазах. В таком случае нужно измерить артериальное давление. По словам Евдокимова, гипертонический кризис может обернуться осложнениями — инсультом или инфарктом. Если давление остается повышенным на протяжении часа, то надо вызывать бригаду скорой помощи.

Кроме того, непрекращающиеся головные боли, при которых не помогают таблетки, могут свидетельствовать об изменении в кровотоке головного мозга. Основной причиной, при этом, является онкология.

Также сильные головные боли могут быть при воспалении троичного нерва. Из-за такой боли человек не может спать, лежать. Врач отметил, что если боль в голове пульсирующая и имеет сезонный характер, то нужно обратиться ко врачу.

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