Врач объяснил причины низкого железа в организме

Врач-гематолог перечислил причины, которые влияют на низкие уровень железа в организме. Фото: pixabay

Врач-гематолог перечислил причины, которые влияют на низкие уровень железа в организме. Фото: pixabay

Врач-гематолог Сергей Захаров перечислил причины, которые влияют на низкие уровень железа в организме.

На дефицит железа могут влиять хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта.

«Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, приведет со временем к железодефициту», — рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дефицит железа могут вызвать и хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, рак кишечника или железодефицитная анемия. Специалист посоветовал не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

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