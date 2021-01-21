Названы эффективные способы накопления денег

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов выделил несколько способов накопления денег. Все зависит от цели, – сбережение или приумножение личных средств.

Об этом специалист поделился в интервью агентству «Прайм». Отмечается, что для накоплений ключевую роль играет срок вложения денег, а также возможность в любое время перестать копить и начать пользоваться средствами.

“Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность», – пояснил Дмитрий Ферапонтов.

Так, по словам эксперта самым стабильным, но не прибыльным способом является банковский вклад. Например, в случае отзыва у банка лицензии, государство вернет до 1,4 млн рублей. Для этого нужно выбирать банк, который входит в систему страхования вкладов.

Кроме этого, Дмитрий Ферапонтов объяснил, что стоит отличать накопления от инвестиций. То есть, накопления – это финансовая подушка безопасности, которой можно воспользоваться в любой момент, а вот инвестиции – это «денежные средства, которые работают на себя, путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что банки в России одобрили минимальное число кредитов в 2020 году.