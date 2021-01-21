Более 15 млн рублей заработал Петербург с продажи заброшенных зданий

Более 15 млн рублей заработал Петербург с продажи заброшенных зданий
Бюджет города пополнился на 15,6 млн рублей. Фото: Georg11 / pixabay

В Северной столице завершились первые торги городской недвижимости в 2021 году. Казну удалось пополнить на 15,6 млн рублей с продажи заброшенных зданий.

Как сообщают в Смольном, на аукционе в Петергофе продали аварийное здание на Прудовой улице. Его стоимость оценили в 11,7 млн рублей. Стоит отметить, что сумма возросла в два раза с начала торгов. За объект боролись 11 человек.

Также власти отдали четыре объекта нежилого фонда в аренду. Это коснулось зданий в Адмиралтейском и Выборгском районах. Таким образом, бюджет пополнился еще на 3,9 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что цена на «молодое» вторичное жилье в Петербурге взлетела на 28%.

Чаще всего в 2020 году жители города покупали квартиры во Всеволожском районе (Мурино и Кудрово) — 22,8% покупателей приобрели квартиры именно здесь. Также много жилья приобрели в Приморском (11,1%), Невском(8,3%) и Красносельском (8,2%) районах Петербурга.

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