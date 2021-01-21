С начала года в Петербурге никто не болел гриппом

В Роспотребнадзоре заявили, что в этом году в Северной столице не зафиксировали ни одного случая заболевания гриппом.

Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. По ее словам, нулевая заболеваемость гриппом связана с хорошей прививочной кампанией, которая прошла осенью.

Она отметила, что 60% жителей Петербурга получили прививку от гриппа. Кроме того, на отсутствие заражений гриппом повлияли и антиковидные меры — разобщение, масочный режим и другое. Ограничения по коронавирусу оказали влияние на все острые респираторные вирусные инфекции, заявила специалист.

Отметим, что сезон ОРВИ продлится до конца марта. Тогда и можно будет сделать выводы по заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ находится под контролем.