В Петербурге ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ находится под контролем

Эксперты отмечают, что заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

В Роспотребнадзоре рассказали, как обстоят дела с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге. Эксперты уверяют, что пока переживать не о чем, так как она находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что во избежание болезни стоит укреплять свой иммунитет. Для этого нужно высыпаться, соблюдать режим и побольше гулять на свежем воздухе. При этом одеваться необходимо по погоде. Врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых содержатся витамины А, С, цинк и кальций.

Также нельзя забывать о медицинской маске, которая спасет не только от гриппа и ОРВИ, но и заражения коронавирусом. При ухудшении самочувствия лучше оставаться дома и не переносить болезнь «на ногах».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург назвал отличие коронавируса от гриппа.