Суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении работника «Метростроя», из-за которого погиб его коллега

Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием у потерпевшей претензий к подозреваемому. Фото: pixabay

Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием у потерпевшей претензий к подозреваемому. Фото: pixabay

Василеостровский районный суд постановил прекратить уголовное преследование Дмитрия Гарифуллина, подозревавшегося в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, 8 июня 2020 года подозреваемый, работая электрослесарем-монтажником «Метростроя», находился в шахте №572 на Большом проспекте. Мужчина, не посоветовавшись и не взвесив риски, изменил технологию работ, что привело к смерть другого человека по неосторожности.

Он использовал вышку для подъема работников, у которой истек срок службы, и дал одному из членов своей бригады, также работающему электрослесарем-монтажником, указание использовать вышку с истекшим сроком годности, не установив должным образом её опоры. В результате вышка вместе с работником опрокинулась и мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Однако «Метрострой» выплатил родственникам погибшего 1 млн рублей, сам Гарифуллин раскаялся и принес извинения пострадавшей стороне. Потерпевшая, в свою очередь, заявила, что не имеет претензий к мужчине. Кроме того, суд учел, что подозреваемый ни разу не привлекался к уголовной ответственности. В итоге уголовное дело прекратили, назначив ответчику выплатить 60 тысяч рублей судебного штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский инженер через суд добился выплаты задолженности по зарплате от бывшего места работы.