Петербургский инженер через суд вернул долги по зарплате в размере 670 тысяч рублей

Мужчине почти два года пришлось бороться за положенные ему деньги. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Мужчине почти два года пришлось бороться за положенные ему деньги. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы Василеостровского района помогли бывшему сотруднику конструкторского бюро получить заработную плату за полгода, которую недобросовестный работодатель ему не выплатил.

Мужчина обратился в районный суд с иском в отношении своего бывшего места работы, где он трудился в февраля 2013 года по июль 2019-го в должности ведущего инженера-конструктора. С марта 2019 года работодатель урезал оплату труда до минимум, а некоторое время и вовсе её не выплачивал. Петербуржец решил уволиться по собственному желанию, однако предприятие по-прежнему не спешило рассчитаться с бывшим сотрудником.

Суд встал на сторону пострадавшего инженера, назначив выплатить ему не только долги по зарплате, но и компенсацию за неиспользованный отпуск, проценты за задержку выплат, компенсацию морального ущерба и расходов на адвоката — в общей сложности, сумма превысила 670 тысяч рублей.

Добровольно выплачивать эту сумму организация не стала, поэтому её попросту списали с банковских счетов должника. Кроме того, компанию обязали оплатить дополнительно почти 47 тысяч рублей исполнительского сбора за невыполнение требований приставов в установленный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2,6 тысяч петербургских автомобилистов лишились права садиться за руль из-за долгов по алиментам.