Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусом в Москве

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко положили в ковидную больницу в Москве.

Спортсмен госпитализирован в столичную клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении коронавирусных пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Представительница больницы, отвечая на вопрос о госпитализации Емельяненко, заявила, что он находится у них. Состояние чемпиона мира она уточнять не стала.

Отмечается, что городская клиническая больница №52 была перепрофилирована под стационар первого эшелона для больных с COVID-19.

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