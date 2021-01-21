Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусом в Москве

Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусом в Москве
Федор Емельяненко госпитализирован в ковидную больницу. Фото: скриншот Instagram

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко положили в ковидную больницу в Москве.

Спортсмен госпитализирован в столичную клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении коронавирусных пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Представительница больницы, отвечая на вопрос о госпитализации Емельяненко, заявила, что он находится у них. Состояние чемпиона мира она уточнять не стала.

Отмечается, что городская клиническая больница №52 была перепрофилирована под стационар первого эшелона для больных с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм. Врачи народной артистки СССР заявляют, что прогресса в лечении пациентки пока не наблюдается, она остается в стабильно тяжелом состоянии.

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