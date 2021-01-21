В Петербурге вынесли приговор убийцам семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова

Петербуржцам Александру Тютину и Александру Зотову вынесли приговор за организацию убийства, убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов и неправомерное завладение госзнаками транспортного средства (ч.3 ст.33, пп. «а», «в», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.3 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст.325.1 УК РФ).

Мужчины обвиняются в организации и осуществлении убийства бизнесмена Дмитрия Зейналова и его семьи в 2005 году. По версии следствия, на почве коммерческого конфликта Тютин решил избавиться от конкурента и одновременно убить его жену и детей в возрасте 11 и 14 лет. Однако для исполнения преступных намерений Тютин наш другого человека — Зотова, которому пообещал вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Тютин объяснил, что убийство необходимо совершить на дачном участке садового товарищества «Серебряный ручей» в массиве «Белоостров» Всеволожского районе Ленобласти, и снабдил киллера автоматом Калашникова. 15 августа 2005 года преступник проник в дом и последовательно убил дочь Зейналова, как минимум 7 раз ударов её топором по голове, затем застрелил жену и сына, которому также предварительно нанес несколько ударов топором. Аналогичные действия Зотов произвел и с самим бизнесменом, спускавшимся со второго этажа дома на шум. Затем киллер сообщил Тютину, что успешно выполнил заказ, и получил вознаграждение.

На этом предприниматель не остановился. Спустя 12 лет, в августе 2017 года, он взял в долг 8 млн рублей у сестры своей умершей жены, обязавшись вернуть их до 28 февраля 2018 года, однако обязательств не исполнил. Женщина обратилась в суд, и тогда Тютин решил расправиться с ней уже известным ему способом. Для исполнения преступного замысла бизнесмен украл госномера с автомобиля «Опель», разыскал соучастника, но последний, к счастью, рассказал о намерениях Тютина правоохранителям.

С целью разоблачения убийцы его «соучастник» заявил, что нашел «киллера», который готов взяться за дело. Бизнесмен встретился с «наемным убийцей», и в качестве одного из условий потребовал предоставить ему тело потерпевшей, после чего Тютин передаст ему деньги. 17 октября «киллер» сообщил, что якобы выполнил задание. Во время встречи с подставным «убийцей» предпринимателя задержали. Немногим позже в Ставрополе задержали и его бывшего сообщника Зотова.

В четверг, 21 января 2021 года, суд назначил Тютину 23 года в колонии строгого режима, а Зотову — 19 лет в аналогичных условиях.

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