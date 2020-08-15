Стали известны подробности дела о кровавой бойне в «Серебряном ручье»

Следователь сообщил ранее неизвестные подробности зверского убийства семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова в садоводстве «Серебряный ручей», которое произошло ровно 15 лет назад, в ночь на 15 августа 2005 года.

Как сообщает «Мойка78«, жертвами кровавой бойни в Ленобласти стали предприниматель, его беременная супруга Татьяна, 14-летняя дочь Саша и 11-летний сын Алеша. Киллер был вооружен автоматом Калашникова и топором.

Нашумевшее дело было раскрыто лишь осенью 2018 года. Сейчас дело обвиняемого в заказе убийства Александра Тютина и предполагаемого киллера, у которого уже была судимость за убийство, Александра Зотова слушается в Ленинградском областном суде.

Подробнее о расследовании рассказал следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Петербургу полковник юстиции Борис Смирнов.

Александр Тютин был задержан в октябре 2018 года, после того, как передал нанятому им «киллеру» гонорар за убийство племянницы покойной жены. Позже он выяснил, что роль киллера играл сотрудник уголовного розыска. Все дело было в богатом наследстве, которое оставила умершая супруга Тютина своей сестре, а его племянница помогала своей матери получить его. Именно племянница рассказала следствию, что в битве за наследство Титов намекал ей на насилие, приведя в пример семью Зейналовых.

Следователь отметил, что в 2005 году Тютина допрашивали по делу об убийстве четы Зейналовых, однако его «нечем было прижимать». Однако на допросе в 2018 году он запаниковал и назвал имя киллера и заявил, что «заказывал» лишь самого бизнесмена, а убийство жены и детей киллер совершил по собственной инициативе.

Уже на следующий день в Ставрополе задержали Александра Зотова. Он не стал отмалчиваться и заявил, что Тютин заказал всех членов семьи. Вскоре он вместе с правоохранителями побывал на месте происшествия и рассказал, как все произошло.

По словам Зотова, в тот злополучный день он ждал на чердаке возвращения семейства, после чего зарубил детей топором, а родителей расстрелял из автомата.

Стоит отметить, что расследованное в августе 2019 года дело поступило в суд лишь в марте. После этого его рассмотрение откладывали в течение двух месяцев из-за коронавирусной пандемии. В итоге сегодня, 15 августа, истек срок давности.

Теперь даже в случае обвинительного вердикта присяжных с отказом от снисхождения подсудимые не получат грозивший им пожизненный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейном Поле задержали подозреваемого в преступлениях 28-летней давности.