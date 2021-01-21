В Петербурге свободны 28% коек для коронавирусных пациентов

За последнюю неделю в коронавирусные стационары Северной столицы госпитализировали примерно 4,5 тысяч пациентов, что на 10% меньше, чем неделей ранее.

На данный момент леченым ковид-положительных пациентов занимаются 17 городских и 8 федеральных стационаров. В общей сложности, коечный фонд рассчитан на 12 488 коек, 28,6% из которых на данный момент свободны. За минувшую неделю количество выявленных случаев COVID-19 сократилось на 4,4%, а госпитализаций — на 10%. Об этом в четверг, 21 января, заявил вице-губернатор Олег Эргашев телеканалу «Санкт-Петербург».

Также снизилось число пациентов на ИВЛ — сейчас их всего 327. Еженедельный прирост заболеваемости по коронавирусу в городе на данный момент составляет 9%, при этом вакцинировались уже более 27 тысяч петербуржцев, из них 5 тысяч прошли обе фазы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Роспотребнадзора, говорить о спаде заболеваемости в Петербурге пока рано.