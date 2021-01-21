Колокольню Никольского морского собора начнут реставрировать весной

Колокольню Никольского морского собора начнут реставрировать весной
В Петербурге отреставрируют колокольню Никольского морского собора. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге в 2021 году начнут реставрировать колокольню Никольского морского собора — памятник федерального значения и один из символов Северной столицы.

Как сообщила пресс-служба Смольного, реставрация колокольни Никольского собора пройдет в рамках программы КГИОП.

Колокольня – высотная доминанта всего соборного комплекса и исторического центра Петербурга. Последняя реставрация проводилась более 40 лет назад. В 2019 году специалисты провели обследование здания и выяснили, что в колокольне разрушены штукатурные и красочные слои, а элементы лепного декора фасада нуждаются в очистке. Кроме того, нужно привести в порядок факелы-светильники на фасадах, покрытия купола и главки, а также отреставрировать крыльцо колокольни.

В Петербурге отреставрируют колокольню Никольского морского собора. Фото: администрация Петербурга

Стоимость реставрационных работ составляет почти 114 млн рублей.

В Петербурге отреставрируют колокольню Никольского морского собора. Фото: администрация Петербурга

Колокольня Николо-Богоявленского морского собора была построена в 1758 году по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Собор не закрывался ни во время Октябрьской революции в 1917 году, ни в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что храм Спас на Крови освободили от части строительных лесов.

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