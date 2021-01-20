Храм Спас на Крови освободили от части строительных лесов

Реставрация храма Спас на Крови завершится до конца 2021 года. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Реставрация храма Спас на Крови завершится до конца 2021 года. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Северной столице специалисты завершили основной этап реставрации храма Спас на Крови. К следующему этапу реставраторы приступят после потепления.

Строительные леса с центрального шатра Спаса на Крови начали снимать еще в конце прошлого года. Реставрацию планируется полностью завершить до конца 2021 года, до этого же срока будут сняты все леса.

Представитель государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» рассказал в беседе с Piter.TV, что строители уже разобрали леса верхние 35 метров строительных лесов. В настоящее время произведена консервация, чтобы вернуться к работам после потепления.

Храм Спас на Крови возвели по указу императора Александра III.Строительство храма началось в 1883 году и продолжалось в течение 24 лет. Над проектом работали архитектор Альфред Парланд и архимандрит Игнатий. Его освятили лишь в 1907 году.

К последней реставрации приступили в 2017 году. Стоимость всех работ оценили более чем на 120 млн рублей.

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