В Пензенской области мужчина застрелил охотника, перепутав его с кабаном

Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела после того, как застрелил охотника, перепутав его с кабаном.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного Комитета РФ.

Этот инцидент произошел вечером 28 декабря. Как полагает следствие, 50-летний житель Нижнеломовского района в лесном массиве охотничьего угодья недалеко от села Усть-Каремша во время охоты заметил свежие следы дикого кабана и услышал шорох в кустах. Он выстрелили из ружья в ту сторону и попал в 54-летнего охотника. Ошибочный выстрел привел к трагедии – охотник скончался по пути в больницу.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту причинения охотнику смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Отмечается, что у мужчины было разрешение на хранение оружия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы произошедшего написали, что кабана сбили на Приморском шоссе, в правом ряду в направлении поселка Лисий Нос. Судя по опубликованным в соцсети снимкам, ДТП особых помех на дороге не создало.