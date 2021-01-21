Главный инфекционист США заявил о выходе страны на плато по COVID-19

Главный инфекционист США заявил о выходе страны на плато по COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах остается серьезной. Фото: Pixabay

США выходят на плато по числу случаев коронавируса.

Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Если посмотреть на данные о случаях [заражения коронавирусом] за последние семь дней, <…> похоже, что ситуация выходит на плато», – сказал Фаучи.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах остается серьезной.

США сейчас лидируют в миру по числу зараженных. В Соединенных Штатах зафиксировано более 24,5 миллиона, умерли 408 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую инъекцию антиковидной вакцины «Спутник V» российского производства. Напомним, южноамериканская страна зарегистрировала «Спутник V» под конец года.

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